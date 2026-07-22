Durante un intervento pubblico, un’esponente politica ha dichiarato che la mafia è ripugnante, ma ha criticato anche il centrodestra, affermando che anche loro sono altrettanto ripugnanti. Ha inoltre invitato i leader politici a evitare di citare il nome di un noto giudice ucciso dalla mafia, aggiungendo che dovrebbero “sciacquarsi la bocca” prima di farlo. La frase è stata pronunciata in un contesto di accesa polemica politica.

“Sapete cosa dico a Meloni e a La Russa? La mafia fa schifo, fa tanto schifo: ma fate schifo pure voi. E la prossima volta che osate anche solo citare il nome di Paolo Borsellino, sciacquatevi la bocca. Perché non siete degni di farlo”. Lo ha dichiarato la deputata M5s, Chiara Appendino, in un video sui suoi canali social. “Il fatto – spiega Appendino – che la destra abbia votato per non far accedere la Procura alle conversazioni tra Delmastro e Carroccia, considerate essenziali per indagare sul clan camorristico dei Senese, è una vergogna assoluta. È l’ennesimo regalo della destra alle mafie. E ci tengo a ricordare che la vicenda della bisteccheria non riguardava solo Delmastro ma la cricca di Fratelli d’Italia in Piemonte, compresa Chiorino, l’ex vicepresidente della Regione Piemonte che si è dimessa solo grazie alle nostre battaglie”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La mafia fa schifo, ma fate schifo pure voi”: la rabbia di Appendino contro il centrodestra. “La prossima volta che citate Borsellino sciacquatevi la bocca”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Five years after breakup, her ex is CEO boss; still obsessed, he pursues her and wants her back!

Notizie e thread social correlati

“Miseria morale…”. La rabbia di Meloni per i commenti ignobili contro il ministro Roccella: “Schifo”Le ricerche nel lago di Vico sono ancora in corso per trovare Luigi Cavallari, scomparso ieri pomeriggio.

"Mi fa schifo": Kristen Stewart contro la Hollywood dei miliardariDurante la presentazione del film in concorso alla Croisette, l'attrice ha espresso parole dure nei confronti della Hollywood contemporanea,...