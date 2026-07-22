La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei magistrati romani di acquisire le chat tra un parlamentare e un ristoratore detenuto con l’accusa di mafia. La deputata ha commentato con duri insulti rivolti ai leader politici, paragonandoli alla mafia. La decisione rappresenta un rifiuto ufficiale di consentire l’accesso a quei messaggi.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il centrodestra ha votato a favore della proposta del relatore del testo, l'azzurro Pietro Pittalis, negando l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza. Il centrosinistra ha votato contro. "La relazione ha messo in luce le criticità della richiesta della procura di Roma relative alla genericità dell'oggetto, all'assenza di delimitazione temporale e alla mancata dimostrazione dell'impraticabilità di mezzi meno invasivi", ha detto Pittalis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Appendino impazzisce contro Meloni e La Russa: “Fate schifo come la mafia”

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