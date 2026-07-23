La Stella Rossa e lo Sturm Graz hanno ottenuto vittorie nette nelle qualificazioni di Champions League, mentre il Fenerbahçe ha faticato per superare il turno. La Dinamo Zagabria ha concluso la partita con un pareggio. La fase preliminare è in corso, anche se le squadre italiane non sono ancora scese in campo. Le partite si sono svolte in diverse città europee, con alcuni risultati che evidenziano la competitività delle squadre coinvolte.

Istanbul (Turchia) 23 luglio 2026 - La Champions League non è ancora cominciata per le squadre italiane, ma per altre in giro per l'Europa è già entrata nel vivo. Nelle serate di martedì e mercoledì si sono disputate le gare di andata del secondo turno delle qualificazioni alla massima competizione continentale. Scendono in campo le prime big e non tutte hanno avuto vita facile. La Stella Rossa di Belgrado mostra i muscoli, così come fanno lo Sturm Graz e il Lech Poznan. Vittoria anche per Fenerbahçe e Slovan Bratislava, mentre pareggia la Dinamo Zagabria, campione di Croazia, contro i neo-campioni di Svizzera del Thun. L'esito delle partite d'andata del secondo turno preliminare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions, qualificazioni: Stella Rossa e Sturm Graz dominano, Fenerbahçe a fatica, pari Dinamo Zagabria

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