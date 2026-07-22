Cuori uccisi da due calci piazzati durante la sconfitta dello Sturm Graz dice Vrancken
Wouter Vrancken ha dichiarato che la sconfitta dello Sturm Graz è stata determinata da due gol su calcio piazzato. Secondo il tecnico, la sua squadra ha mostrato difficoltà a difendere queste situazioni, compromettendo le possibilità di qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari, evidenziando le lacune difensive su calci da fermo. La sconfitta ha lasciato poche speranze di passaggio del turno, con il risultato che ha pesato sulle ambizioni europee della squadra.
Notizia fresca giunta in redazione: Wouter Vrancken ha ammesso che l’incapacità di Hearts di difendere i calci piazzati contro lo Sturm Graz ha dato alla sua squadra una montagna da scalare per mantenere vive le speranze di Champions League. Martedì i cuori sono stati battuti 4-0 allo Stadion Graz-Liebenau nell’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Jon Gorenc Stankovic ha portato in vantaggio lo Sturm Graz al 4? grazie al lancio lungo di Jeyland Mitchell prima che il terzino andasse a referto al 50?. Il gol di Mitchell è arrivato su un altro calcio da fermo, questa volta su corner di Otar Kiteishvili, con Luca Weinhandl che ha portato lo Sturm Graz più avanti tre minuti dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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