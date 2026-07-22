Cuori uccisi da due calci piazzati durante la sconfitta dello Sturm Graz dice Vrancken

Notizia in breve

Wouter Vrancken ha dichiarato che la sconfitta dello Sturm Graz è stata determinata da due gol su calcio piazzato. Secondo il tecnico, la sua squadra ha mostrato difficoltà a difendere queste situazioni, compromettendo le possibilità di qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari, evidenziando le lacune difensive su calci da fermo. La sconfitta ha lasciato poche speranze di passaggio del turno, con il risultato che ha pesato sulle ambizioni europee della squadra.