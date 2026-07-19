Pronostico Sturm Graz-Hearts | debutto complicato

Il match tra Sturm Graz e Hearts, valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27, si giocherà martedì alle 20:30. La partita si svolge in Austria e rappresenta un debutto complicato per entrambe le squadre, che cercano di avanzare nel torneo. Sono disponibili notizie, statistiche, probabili formazioni, oltre a opzioni di diretta tv e streaming.

Sturm Graz-Hearts è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Debuttano nei preliminari di Champions anche gli Hearts, storico club di Edimburgo che lo scorso maggio ha tenuto tutta la Scozia con il fiato sospeso. I Maroons, infatti, potevano essere la prima squadra non di Glasgow a vincere la Premiership scozzese dopo quarant’anni di ininterrotto duopolio Celtic-Rangers ma il sogno è andato in frantumi nell’ultima giornata, proprio nello “spareggio” del Celtic Park contro i biancoverdi, peraltro nei minuti finali del match che decideva il titolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Pronostico Sturm Graz-Hearts: debutto complicatoSturm Graz-Hearts è un match di qualificazione alla Champions League e si gioca martedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostico, tv. ilveggente.it