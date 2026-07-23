Cessione del quinto della pensione | l’INPS riscrive le regole fino al 2029

Notizia in breve

L’INPS ha aggiornato le regole per la cessione del quinto della pensione, stabilendo nuove norme valide fino al 2029. La delibera, firmata il 29 aprile 2026, ha definito i parametri e le modalità di gestione della convenzione con le banche e le finanziarie coinvolte. La procedura, che si rinnova ogni tre anni, riguarda l’accordo tra l’ente previdenziale e gli intermediari finanziari per questa forma di prestito.