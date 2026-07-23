Cessione del quinto della pensione | l’INPS riscrive le regole fino al 2029
L’INPS ha aggiornato le regole per la cessione del quinto della pensione, stabilendo nuove norme valide fino al 2029. La delibera, firmata il 29 aprile 2026, ha definito i parametri e le modalità di gestione della convenzione con le banche e le finanziarie coinvolte. La procedura, che si rinnova ogni tre anni, riguarda l’accordo tra l’ente previdenziale e gli intermediari finanziari per questa forma di prestito.
Ogni tre anni l’INPS rinnova lo schema di convenzione con le banche e le finanziarie che gestiscono la cessione del quinto della pensione: una procedura ordinaria, ma quella approvata con la delibera del 29 aprile 2026 e resa operativa con il messaggio n. 2308 dell’8 luglio, introduce cambiamenti che vanno oltre la normale manutenzione del sistema, con una nuova convenzione che sarà valida fino al 30 aprile 2029, impattando per tre anni sul sistema di accesso alla cessione del quinto per pensionati. La novità più immediata riguarda tre operazioni che d’ora in avanti potranno essere gestite esclusivamente online, attraverso i canali telematici dedicati dell’INPS: l’estinzione anticipata del finanziamento, la modifica del contratto e il cosiddetto “rinnovo esterno ”, cioè il passaggio del prestito da una finanziaria a un’altra. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Pensionati, nuove regole per la cessione del quinto.
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