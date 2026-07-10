Cessione del quinto della pensione | l’INPS rinnova le regole su prestiti sicurezza e costi

L'INPS ha aggiornato le regole per la cessione del quinto della pensione, modificando le procedure per richiedere o modificare i prestiti con trattenuta sulla pensione. Le nuove norme riguardano i criteri di sicurezza, i costi e le modalità di accesso. Le modifiche interessano anche le condizioni di tutela per i pensionati e le modalità di calcolo delle trattenute. Le regole riviste sono operative da subito e coinvolgono le modalità di accesso ai prestiti e le garanzie per i beneficiari.

Le procedure per ottenere o modificare un prestito rimborsabile tramite la trattenuta sulla pensione cambiano veste. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale annuncia infatti l’avvio di un nuovo accordo con istituti di credito e società finanziarie, che regola la cessione del quinto ed è valida dal 1 maggio 2026 fino al 30 aprile 2029, con la possibilità di un rinnovo tramite posta elettronica certificata. Il fine principale è rendere la gestione dei finanziamenti più sicura e snella, imponendo l’uso esclusivo degli strumenti digitali. Il primo contatto con l’operatore finanziario per valutare la quota cedibile della pensione richiederà nuovi passaggi: fornire una copia della carta di identità o seguire i dettami del Regolamento europeo n. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Nuovi tassi cessione del quinto INPS: cosa cambia nel primo semestre 2026

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