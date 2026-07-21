L’INPS ha aggiornato le regole per i prestiti con cessione del quinto della pensione con il Messaggio 8 luglio 2026 numero 2308. Le nuove disposizioni riguardano le modalità di concessione e le condizioni per i pensionati. Le modifiche interessano i criteri di accesso e le procedure di approvazione, senza modificare i limiti massimi di importo o le percentuali di trattenuta. Le indicazioni si applicano a tutte le domande di prestito presentate successivamente alla data di pubblicazione.

Attraverso il Messaggio 8 luglio 2026 numero 2308 INPS informa che sono cambiate le regole per i prestiti concessi ai pensionati tramite cessione del quinto della pensione. Le nuove modalità di gestione dei prestiti sono frutto di un accordo che INPS ha siglato con banche e finanziarie, valido dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2029. L’obiettivo delle modifiche è essenzialmente quello di semplificare le pratiche amministrative e migliorare la sicurezza dei finanziamenti, a tutela dei pensionati – debitori. Analizziamo le novità in dettaglio. Indice. Cessione del quinto della pensione: nuove regole dal 1° maggio 2026. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 aprile 2026 INPS ha adottato il nuovo schema di convenzione e il Regolamento per la gestione dei prestiti da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

Segui gli aggiornamenti su INPS.

© Leggioggi.it - Cessione del quinto della pensione: cambiano le regole INPS

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pensionati, nuove regole per la cessione del quinto.

Notizie e thread social correlati

Cessione del quinto della pensione, cambiano le regole: più digitale e controlliL'Inps ha aggiornato le regole per i prestiti con cessione del quinto della pensione.

Cessione del quinto della pensione: l’INPS rinnova le regole su prestiti, sicurezza e costiL'INPS ha aggiornato le regole per la cessione del quinto della pensione, modificando le procedure per richiedere o modificare i prestiti con...

Temi più discussi: Cessione del quinto: aggiornate le regole per i prestiti - EC News - Area lavoro; Cessione del quinto, l'Inps aggiorna le regole per i pensionati: cosa cambia; Cessione del quinto pensione 2026-2029: le nuove regole INPS; Prestiti personali e cessione del quinto in Lombardia: le differenze tra province.

INPS, al via le nuove regole per i prestiti con cessione del quinto della pensione Si informa che sono state rinnovate le regole operative per i prestiti ai pensionati estinguibili mediante trattenuta diretta fino a un quinto della pensione. Dettagli rb.gy/oxxc3z x.com

Cessione del quinto o prestito personale, quale conviene nel 2026?Serve liquidità? Ecco quando conviene di più il prestito personale e quando la cessione del quinto, dalla rata al TAEG fino ai requisiti aggiornati ... money.it

I Numeri Fiscali e Finanziari del governo Meloni reddit

Cessione del quinto pensione, nuovi tassi soglia dal 1° luglio: cosa cambia per i prestitiCessione del quinto della pensione, l’Inps aggiorna i tassi soglia per il terzo trimestre 2026: gli importi per fascia di età ... quifinanza.it