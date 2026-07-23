Cerveteri ennesima fumata nera per il Consorzio Sociale | maggioranza assente e 80mila euro a rischio

Il Consiglio Comunale di Cerveteri ha nuovamente rinviato l’approvazione del piano di welfare destinato alle famiglie fragili. La maggioranza è risultata assente, impedendo di fatto l’approvazione. La giunta ha parlato di “problemi tecnici” come motivazione ufficiale, ma l’opposizione ha criticato i numeri presentati dalla maggioranza. La decisione mette a rischio la disponibilità di 80mila euro destinati al progetto.

Cerveteri, 23 luglio 2026 – Il Consiglio Comunale rinvia nuovamente l’approvazione dello strumento di welfare atteso dalle famiglie fragili. La giustificazione ufficiale parla di “problemi tecnici”, ma l’opposizione attacca i numeri della giunta Gubetti. E intanto, l’ultimatum sui fondi regionali è scaduto. Un ritardo burocratico o il sintomo di una crisi politica sempre più profonda? È questa la domanda che aleggia tra i banchi del Granarone, sede del Consiglio Comunale di Cerveteri, dopo l’ennesima fumata nera sull’approvazione del Consorzio sociale dell’Etruria Meridionale. Un rinvio che suona come una doccia fredda per gli Enti del Terzo Settore e per le famiglie in condizioni di fragilità, in attesa di una risposta istituzionale concreta da oltre sette mesi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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