Nessun accordo è stato raggiunto durante l’incontro di ieri tra l’Assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale e i rappresentanti del settore. Il confronto, convocato per discutere dei corsi di formazione professionale in Sicilia, si è concluso senza risultati concreti. Da settembre, i corsi sono a rischio di sospensione e sono state annunciate proteste da parte degli operatori coinvolti.

Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro tenutosi ieri e convocato dall'Assessore regionale all'Istruzione e Formazione Professionale, Mimmo Turano. I responsabili regionali di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA E SNALS CONFSAL esprimono profonda preoccupazione a seguito del tavolo istituzionale, che non ha registrato alcun passo avanti rispetto alle gravi criticità gestionali e strutturali già ampiamente denunciate nei giorni scorsi. Al contrario, la riunione ha sancito una rottura totale: p reso atto dell'impossibilità dell'Amministrazione di garantire l'avvio regolare dei percorsi di Istruzione e... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Fumata nera sulla Formazione professionale in Sicilia: corsi a rischio stop da settembre, scatta la protesta

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