Juventus fumata nera e addio Vlahovic | ecco il sostituto | CM

La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto a Vlahovic, che lascerà il club dopo quattro stagioni e 68 reti. La trattativa tra le parti si è conclusa senza accordo, portando alla fine della collaborazione. La società ha già individuato un possibile sostituto, ma ancora non sono stati resi noti dettagli ufficiali. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo le trattative che si sono concluse con una fumata nera.

Dopo quattro stagioni e 68 reti si divideranno le strade della Juve e del bomber serbo: niente accordo sul rinnovo di contratto Era la giornata dal dentro o fuori alla Continassa e così è stata. L’incontro in mattinata con Dusan Vlahovic c’è stato e non ha dato la fumata bianca per la conferma del centravanti serbo alla Juventus. Dusan Vlahovic, addio alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Sarà infatti addio tra la ‘Vecchia Signora’ e il numero nove, con le parti che non hanno trovato l’accordo sul rinnovo e l’ingaggio del giocatore come appreso da Calciomercato.it. Vlahovic, assistito dal papà e da alcuni intermediari, chiedeva uno stipendio intorno agli 8 milioni di euro e quindi superiore anche a Yildiz dopo il rinnovo nei mesi scorsi del fantasista turco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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VLAHOVIC-JUVE, FUMATA NERA: E ADESSO SI COMPLICA ANCHE ALISSON

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