Cerro de Pasco un disastro ad alta quota
Un incidente si è verificato in una miniera situata a circa 4.300 metri di altitudine. Secondo le fonti, si sono verificati crolli e fuoriuscite di materiale minerario, con alcune persone rimaste intrappolate. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero di feriti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali vittime o danni ambientali.
Ci sono luoghi che finiscono per identificarsi con l’industria che li ha segnati. Alcuni con il petrolio, altri con il caffè; altri ancora con le banane o la carta. Cerro. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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