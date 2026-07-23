cerro de pasco un disastro ad alta quota

Notizia in breve

Un incidente si è verificato in una miniera situata a circa 4.300 metri di altitudine. Secondo le fonti, si sono verificati crolli e fuoriuscite di materiale minerario, con alcune persone rimaste intrappolate. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero di feriti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali vittime o danni ambientali.