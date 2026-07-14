allarme alpi condizioni critiche ad alta quota

Le condizioni nelle Alpi sono considerate critiche a causa dell'ondata di caldo estremo. In questi giorni si sono verificati diversi incidenti in alta montagna, collegati alle elevate temperature. La situazione ha portato a un aumento degli interventi di soccorso, evidenziando le difficoltà di accesso e pericolo per chi si trova in quota. La sequenza di eventi si svolge in concomitanza con l'intensificarsi delle ondate di calore.

Milano, 14 luglio 2026 – E’ allarme caldo sulle Alpi. Una scia di incidenti in alta montagna sta segnando questi giorni, e non sembra una coincidenza che si verifichi in concomitanza con la nuova ondata di caldo estremo che sta portando a livelli critici le condizioni dell'alta quota. Lunedì 13 luglio il Soccorso alpino valdostano ha recuperato, senza vita, sul Gran Paradiso, due alpinisti caduti in un crepaccio: le salme erano a 20 metri di profondità nel ghiacciaio, a quota 3.700 metri. Mentre il giorno prima, sul Castore, cima di 4.228 metri nel massiccio del Monte Rosa, un’altra operazione di soccorso in elicottero ha permesso di mettere in salvo uno scalatore precipitato in un crepaccio intorno a quota 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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