Pronostici Svizzera-Colombia | un ammonito ad alta quota

Durante l’ottavo di finale tra Svizzera e Colombia, un giocatore potrebbe ricevere un cartellino giallo. La partita si svolge in condizioni di elevata pressione, con il rischio di ammonizioni che potrebbe influenzare l’andamento del match. La tensione tra le due squadre è alta, e le decisioni arbitrali sono un elemento che potrebbe incidere sul risultato.

Pronostici Svizzera-Colombia: un ottavo di finale ad altissima tensione. Ecco il possibile ammonito ad alta quota La tensione, in una partita del genere, è sempre dietro l’angolo. Anzi, non si nasconde proprio. Esiste, è vera, viene raccontata dalle facce dei protagonisti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Svizzera e Colombia sono due squadre che sognano di arrivare ad un ottavo di finale del Mondiale. E per stare a questi livelli serve tutto: non solo le qualità tecniche, servono anche le possibilità fisiche e soprattutto caratteriali. Anche se in questo campionato del mondo i cartellini gialli tirati fuori non sono stati tantissimi, adesso che le gare sono da dentro o fuori il trend potrebbe essere invertito. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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