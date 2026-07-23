Cerimonia per Torre di Berta Dall’alba a sera le iniziative dedicate alla memoria

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anche quest’anno Sansepolcro si prepara a ricordare uno dei momenti più dolorosi della propria storia con " Neve di Luglio ", la giornata dedicata alla memoria della Torre di Berta, simbolo identitario della città abbattuto il 31 luglio 1944 durante la ritirata dell’esercito nazista. L’iniziativa, promossa dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con numerose associazioni cittadine, vuole trasformare il ricordo in un’occasione di riflessione condivisa, coinvolgendo l’intera comunità attraverso appuntamenti che intrecciano storia, cultura, arte e partecipazione. La giornata di venerdì 31 prenderà il via alle 5 del mattino, con le tradizionali letture e i rintocchi della memoria, a cura del Gruppo Campanari di Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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