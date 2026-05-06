UniBg promuove un ciclo di iniziative dedicate alla pace

L’Università degli studi di Bergamo annuncia un ciclo di eventi dedicati alla promozione della pace, con incontri, seminari e attività culturali che si svolgeranno a partire da maggio. La serie di iniziative coinvolge vari relatori e prevede momenti di approfondimento su tematiche legate alla convivenza e alla cooperazione tra i popoli. La partecipazione è aperta a studenti, docenti e cittadini interessati.

L’ Università degli studi di Bergamo rinnova il proprio impegno per la promozione di una cultura della pace attraverso un articolato programma di incontri, seminari e iniziative culturali che prenderanno avvio nel mese di maggio. Conferenze con esperti, laboratori partecipativi e momenti di confronto pubblico offriranno occasioni di approfondimento sulle dinamiche dei conflitti e sulle possibili strategie di risoluzione, affrontando il tema della pace secondo la prospettiva propria dell’accademia: l’indagine rigorosa dei fenomeni sociali, storici, economici e tecnologici che, nel passato come nel presente, orientano le decisioni dei governanti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Resistenza significa Repubblica. Iniziative dedicate alla LiberazioneTre giorni di incontri e celebrazioni in occasione del 25 Aprile, 81° Anniversario della Liberazione. Caregiver Day: il Distretto di Riccione lancia un mese di iniziative dedicate alla cura e alla solidarietàIl Distretto di Riccione inaugura ufficialmente oggi il calendario del Caregiver Day 2026, un articolato programma di eventi che, fino al 9 giugno,...