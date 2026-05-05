Caregiver Day | il Distretto di Riccione lancia un mese di iniziative dedicate alla cura e alla solidarietà

Oggi il Distretto di Riccione ha avviato il calendario del Caregiver Day 2026, un programma di iniziative che si svolgeranno fino al 9 giugno nei vari comuni del territorio. L’obiettivo è mettere in evidenza il ruolo dei caregiver familiari attraverso una serie di eventi e attività dedicate alla cura e alla solidarietà. La manifestazione coinvolge diverse località e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica.

Il Distretto di Riccione inaugura ufficialmente oggi il calendario del Caregiver Day 2026, un articolato programma di eventi che, fino al 9 giugno, attraverserà i comuni del territorio per accendere i riflettori sul ruolo fondamentale dei caregiver familiari. Sotto lo slogan “Cura e comunità -.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Torna "Signa é donna": un mese di iniziative dedicate alla donna Resistenza significa Repubblica. Iniziative dedicate alla LiberazioneTre giorni di incontri e celebrazioni in occasione del 25 Aprile, 81° Anniversario della Liberazione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La reponsabilità dei caregiver è collettiva; Caregiver Day 2026: curare, connettersi, costruire comunità – Percorsi e incontri per chi si prende cura; Caregiver, incontri in tutta la provincia: appuntamenti anche a Modena, Carpi e nel distretto di Mirandola. Al via nel Distretto di Riccione il Caregiver Day 2026: un mese di eventi su cura e inclusioneDal 5 maggio al 9 giugno incontri, laboratori e testimonianze nei comuni del territorio per valorizzare il ruolo dei caregiver familiari e la rete di sostegno sociale ... altarimini.it Caregiver Day 2026: curare, connettersi, costruire comunità – Percorsi e incontri per chi si prende curaPrende avvio il Caregiver Day 2026, un ciclo di incontri promosso da ASC InSieme, in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna Distretto Reno Lavino Samoggia, con l’obiettivo di riconoscere, sostene ... renonews.it Il Caregiver Day si conferma come uno dei principali spazi pubblici di riflessione e confronto sul tema della cura familiare, mettendo al centro chi ogni giorno sostiene persone con disabilità o non autosufficienti, spesso in una condizione di invisibilità sociale. L - facebook.com facebook Dal 5 maggio al 9 giugno incontri, laboratori e testimonianze nei comuni del territorio per valorizzare il ruolo dei caregiver familiari e la rete di sostegno sociale #Riccione #Attualita #Salute x.com