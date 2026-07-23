Cerenova torna la Notte Bianca | tutti gli eventi in programma

Sabato 25 luglio, a Cerenova, si terrà la Notte Bianca, una serata di festa che torna dopo diversi anni di assenza. A partire dalle 19, via Sergio Angelucci sarà il cuore dell’evento, con spettacoli e intrattenimento in programma. La manifestazione, riproposta recentemente, coinvolge la zona con attività che dureranno tutta la notte. La strada sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle iniziative.

Cerveteri, 23 luglio 2026 – Cerenova si prepara a vivere una serata di festa. Sabato 25 luglio, a partire dalle 19, via Sergio Angelucci ospiterà la Notte Bianca, appuntamento rilanciato negli ultimi anni dopo un lungo periodo di assenza. Per una notte la strada cambierà volto, animandosi con bancarelle, espositori artigianali e aree gastronomiche. Spazio alle specialità di carne e ai prodotti tipici regionali, in un percorso pensato per accompagnare residenti e visitatori fino a tarda sera. Non mancherà la musica, con le esibizioni di band dedicate ai grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Il programma prevede anche giocolieri, shopping e intrattenimento, mentre ai più piccoli saranno riservati spazi con giochi e giostre. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Una notte, tre eventi: Mengo music fest, Moonlight festival e Notte biancaVenerdì 31 luglio, nel centro storico di Bibbiena, si svolgeranno tre eventi: il Mengo Music Fest, il Moonlight Festival e la Notte Bianca.

Sperlonga celebra la Giornata mondiale degli oceani: tutti gli eventi in programma al portoIl Porto di Sperlonga ospita numerosi eventi in occasione della Giornata mondiale degli oceani, promossa dall’ONU.

Argomenti più discussi: Cerenova si accende con Il Mercatino: due serate tra shopping, musica e sapori aspettando la Notte Bianca; Cerenova si accende: un doppio weekend tra mercatini d'autore, street food e artigianato; Musica e divertimento sul litorale, torna la Notte Bianca di Torvaianica: programma e info dell'edizione 2026; Notte Bianca a Cerenova: sabato 25 luglio musica, spettacoli e sapori in via Sergio Angelucci.