Sperlonga celebra la Giornata mondiale degli oceani | tutti gli eventi in programma al porto

Il Porto di Sperlonga ospita numerosi eventi in occasione della Giornata mondiale degli oceani, promossa dall’ONU. La manifestazione si svolge oggi e include attività di sensibilizzazione e iniziative pubbliche rivolte ai visitatori. La giornata prevede interventi, esposizioni e momenti di confronto dedicati alla tutela del mare, coinvolgendo cittadini e visitatori presenti nel porto. L’evento si ripete annualmente per promuovere l’attenzione alla salvaguardia degli oceani.

Sperlonga, 6 giugno 2026 – Anche quest’anno il Porto di Sperlonga torna a celebrare la “Giornata mondiale degli oceani”, il più importante evento globale promosso dall’ONU in tema di sensibilizzazione alla difesa del mare. Un appuntamento in agenda domenica 7 giugno, che vedrà convergere sulla banchina Tiberio enti, associazioni, esperti di ecologia e riciclo dei rifiuti, studenti e appassionati di natura, tutti uniti da una dichiarazione d’intenti: «Reimmaginare un futuro migliore è il primo passo per costruirlo». Sulla scia vincente delle scorse edizioni, la Giornata avrà un programma intenso e stimolante. La manifestazione prenderà il via alle 9.30, quando verranno issate la Bandiera blu... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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