Venerdì 31 luglio, nel centro storico di Bibbiena, si svolgeranno tre eventi: il Mengo Music Fest, il Moonlight Festival e la Notte Bianca. La serata comprenderà concerti, attività commerciali aperte e iniziative culturali, coinvolgendo cittadini e visitatori. Le manifestazioni si svolgeranno contemporaneamente, offrendo una serata di intrattenimento e svago. Non sono stati segnalati incidenti o problemi rilevanti durante le attività.

Arezzo, 21 luglio 2026 – . Venerdì 31 luglio, l’ultima notte del mese, a Bibbiena si festeggerà nel centro storico con tre eventi che accompagneranno cittadini e turisti in una giornata di festa tra musica, shopping, cultura e bellezza. Si inizia con un evento firmato Confesercenti Arezzo e patrocinato da Comune di Bibbiena, La Feltrinelli e Camera di Commercio. Nel Chiostro di San Lorenzo, alle 18,30, si terrà la presentazione del libro Mensaleri di Wu Ming 2, pseudonimo di Giovanni Cattabriga, scrittore italiano membro del collettivo Wu Ming. Si continua la serata con i negozi aperti e in chiusura con uno straordinario djset delle grandi occasioni con gli Ivreatronic. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una notte, tre eventi: Mengo music fest, Moonlight festival e Notte bianca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La notte rosa a Ponte a Poppi: tre giorni di festa. Arriva Serena Brancale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mengo Music Fest, conto alla rovescia per l’edizione 2026

Val d’Orcia Music Festival. Una notte tutta da ballareSabato 11 luglio, dalle 18 alle 3 di notte, si svolge il Val d’Orcia Music Festival negli Horti Leonini, nel centro storico di San Quirico.

Si parla di: FOTO | Maria Antonietta, Colombre, Ele A e Birthh infiammano la notte del Men/Go; FOTO | 40mila sotto al palco del Men/Go. L'edizione 2026 segna la svolta: Pronti a crescere.

Una notte, tre eventi: Mengo music fest, Moonlight festival e Notte biancaVenerdì 31 luglio, l’ultima notte del mese, a Bibbiena si festeggerà nel centro storico con tre eventi che accompagneranno cittadini e turisti in una giornata di festa tra musica, shopping, cultura e ... msn.com