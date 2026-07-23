Ceramiche si amplia il patrimonio della Galleria Nuova teca dedicata alle maioliche urbinati
Una nuova teca dedicata alle maioliche urbinati è stata aggiunta alla Galleria Nazionale delle Marche, ampliando così la collezione di ceramiche. Le maioliche sono state ritrovate nel cantiere dell’ex monastero di Santa Chiara alcuni anni fa e ora sono esposte in questa speciale teca.
Si amplia il patrimonio delle ceramiche della Galleria Nazionale delle Marche: da pochi giorni una nuova teca è stata dedicata interamente alle maioliche urbinati ritrovate nel cantiere dell’ex monastero di Santa Chiara di alcuni anni fa. I nuovi pezzi sono esposti nella galleria delle ceramiche, al secondo piano del Palazzo, in modo permanente. "Grazie a questi arrivi – spiegano da Palazzo Ducale – si può ora approfondire la straordinaria varietà delle maioliche urbinati e italiane della prima età moderna, attraverso una selezione dei più significativi reperti ceramici rinvenuti nel monastero di Santa Chiara di Urbino. Le opere testimoniano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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