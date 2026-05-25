A Bergamo è in corso una mostra dedicata alle carte Pokémon più collezionate, concentrandosi sull’evoluzione artistica di questo gioco. L’esposizione presenta diverse carte storiche e rare, attirando appassionati e collezionisti. La mostra evidenzia come le illustrazioni siano cambiate nel tempo, riflettendo le diverse epoche e stili artistici. L’evento rimarrà aperto fino a una data da definirsi, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare pezzi unici del mondo Pokémon.

LA TENDENZA. Il mondo Pokémon torna a a Bergamo con una mostra inedita dedicata all’evoluzione artistica del gioco delle carte collezionabili. L’esposizione, dal titolo «Pokémon: 30 anni di artwork unici!», sarà ospitata negli spazi dello store Mirmex Collectibles, in via Bianzana 19, e sarà aperta al pubblico nei fine settimana, dal 13 giugno al 5 luglio. La mostra propone un viaggio storico e artistico attraverso trent’anni di illustrazioni Pokémon, con circa 200 opere realizzate da oltre 70 illustratori e figure di rilievo del settore. Il percorso, curato da alcuni tra i principali esperti italiani di carte Pokémon — Dave.Collecting, Pokereverse, Pokesignature, Profoak. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pokémon mania, a Bergamo una nuova mostra dedicata alle carte più collezionate

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