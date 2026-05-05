Mercato del lunedì adesione quasi totale all' Acquedotto | si amplia alle vie limitrofe

A partire dall’11 maggio, il mercato del lunedì a Ferrara riprenderà nella sua forma completa, dopo la sperimentazione nell’area dell’Acquedotto monumentale nel quartiere Giardino. La decisione è stata presa in seguito alla conclusione dei lavori di riqualificazione, che avevano temporaneamente ridotto la zona di svolgimento. La maggior parte degli ambulanti e dei cittadini ha aderito all’adesione all’evento, che si estenderà alle vie limitrofe.

Dall’11 maggio il mercato settimanale del lunedì a Ferrara tornerà in tutta la sua estensione originariamente prevista dallo spostamento sperimentale nell'area dell'Acquedotto monumentale del quartiere Giardino, reso necessario per via degli ingenti e non prorogabili lavori di riqualificazione in.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Potatura di alberi all'Acquedotto, chiudono le vie limitrofe (e parte della piazza): la mappa Leggi anche: Lukaku-Napoli, scontro totale: il belga non si presenta da Conte all’allenamento, il club passa alle vie legali Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Entro il 15 maggio le iscrizioni al Mercatino dell’antiquariato di Albinea; Alba Adriatica, le criticità al mercato settimanale: servono trasparenza e rispetto delle regole; UniCredit non ha assunto alcuna decisione specifica su struttura o sedi Commerzbank; Concorso Città di Milano Funzionari Mercato del lavoro 2026: 8 posti a tempo indeterminato. MERCATO DEL LUNEDÌ IN ACQUEDOTTO: ADESIONE TOTALE DEGLI AMBULANTI. PER QUESTO DALL'11 MAGGIO I BANCHI SARANNO DISPOSTI NON SOLO IN PIAZZA XXIV MAGGIO, MA ...Ferrara, 5 maggio 2026 - Dall'11 maggio il mercato settimanale del lunedì a Ferrara tornerà in tutta la sua estensione originariamente prevista dallo spostamento sperimentale nell'area dell'Acquedotto ... cronacacomune.it La decisione deliberata. Il mercato del lunedì da febbraio all’AcquedottoEntra nel vivo il progetto dello spostamento sperimentale del mercato settimanale del lunedì da piazza Travaglio all’area dell’Acquedotto monumentale (piazza XXIV Maggio, corso Vittorio Veneto e aree ... ilrestodelcarlino.it «Ero a Savona come ogni lunedì mattina in occasione del mercato settimanale. Erano le sei e venti circa. Stavo passeggiando con i miei due cagnolini in corso Italia, nel tratto appena risistemato dal Comune, quando ho visto arrivare verso di me un grosso cin - facebook.com facebook Ordine sul mercato del Milan: "Non bastano solo dei ritocchi: la squadra ha bisogno di un robusto potenziamento" x.com