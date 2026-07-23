La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il primo lotto funzionale del centro sportivo della Gaiofana. Per avviare i lavori, sono stati stanziati 1,5 milioni di euro. Questo intervento rappresenta un passo importante verso il completamento dell’opera, che era in fase di rallentamento. L’approvazione del progetto segna un cambio di passo nell’iter amministrativo, con l’obiettivo di riprendere e portare avanti i lavori.

Prosegue con un preciso cambio di marcia il percorso amministrativo che condurrà al definitivo completamento del centro sportivo della Gaiofana. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo al primo lotto funzionale dell’intervento. Si tratta di un passaggio chiave che segna l’avvio di una nuova fase operativa dopo un lungo iter segnato da complessi ostacoli burocratici, rallentamenti e difficoltà aziendali. L’operazione, del valore di 1,5 milioni di euro, è interamente finanziata con risorse del bilancio comunale e apre ufficialmente la strada all’imminente affidamento dei lavori e al riavvio del cantiere. Una storia infinita quella del centro sportivo nell’ex area Ghigi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro sportivo. Dalla Giunta 1,5 milioni per far ripartire i lavori

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Argomenti più discussi: Centro sportivo. Dalla Giunta 1,5 milioni per far ripartire i lavori; Comunicato della Giunta Nazionale; Centro sportivo Gaiofana, via libera della giunta al primo intervento da 1,5 milioni di euro; Notizie dalla Giunta.

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