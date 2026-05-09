Centro sportivo di Sant’Ermete via libera della giunta al progetto per la riqualificazione
La giunta comunale di Santarcangelo ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione del centro sportivo di Sant’Ermete. L’intervento prevede un investimento totale di 650 mila euro e rappresenta l’avvio ufficiale dell’iter per il miglioramento dell’impianto. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi, aprendo la strada alla fase successiva del progetto.
Con l’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), nei giorni scorsi la giunta comunale di Santarcangelo ha dato avvio all’iter finalizzato alla riqualificazione del centro sportivo di Sant’Ermete per un investimento complessivo di 650 mila euro. L’obiettivo del progetto è il.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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