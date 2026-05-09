Centro sportivo di Sant’Ermete via libera della giunta al progetto per la riqualificazione

La giunta comunale di Santarcangelo ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione del centro sportivo di Sant’Ermete. L’intervento prevede un investimento totale di 650 mila euro e rappresenta l’avvio ufficiale dell’iter per il miglioramento dell’impianto. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi, aprendo la strada alla fase successiva del progetto.

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