Centenario Napoli quanti ospiti | quattro leggende hanno già detto sì

Quattro ex giocatori del Napoli hanno confermato la loro presenza al centenario della squadra, che si terrà il primo agosto. Il presidente del club ha contattato personalmente un ex presidente storico, che ha ringraziato per l'invito. Sono stati invitati anche altri ospiti illustri, ma non sono stati ancora annunciati i nomi. La manifestazione celebra i cento anni di storia del club.

De Laurentiis ha contattato personalmente Ferlaino per il centenario del Napoli: l’ex presidente ha ringraziato per l’invito per l’1 agosto. Quattro leggende azzurre hanno già confermato la presenza. Centenario Napoli: quanti ospiti d’onore. Il presidente del Napoli ha scelto di coinvolgere direttamente il passato del club nelle celebrazioni del centenario. Come rivela Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha chiamato Corrado Ferlaino per invitarlo personalmente alla manifestazione di Piazza del Plebiscito del prossimo 1° agosto. L’ingegnere ha accolto positivamente la proposta, ringraziando il numero uno azzurro per la considerazione. Si tratta di un gesto simbolico che unisce due epoche diverse della storia partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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