A partire dal prossimo autunno, diverse città in Italia avranno approvato la sanatoria fiscale, consentendo ai cittadini di regolarizzare situazioni pregresse e ridurre le tasse arretrate. La misura mira a facilitare il pagamento e a favorire la regolarizzazione delle pratiche fiscali in sospeso. La lista delle città coinvolte è stata resa nota, e si prevede che questa opportunità possa coinvolgere un numero considerevole di contribuenti.

I l prossimo autunno entrerà nel vivo una concreta opportunità per alleggerire i bilanci familiari e mettersi in regola con i conti del passato. Entro la fine di luglio, i municipi italiani hanno la possibilità di dare il via libera alla rottamazione di tributi locali, comprese le multe, offrendo a chi ha pendenze rimaste in sospeso di sanarle, eliminando del tutto il peso di sanzioni e interessi. La mappa delle adesioni evidenzia come moltissimi territori abbiano già scelto di cogliere questa occasione per andare incontro ai contribuenti. Rottamazione, Irpef, casa, famiglie: il punto sulle misure X Rottamazione tributi locali, opportunità d’autunno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La mappa delle città che hanno già detto sì alla sanatoria

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