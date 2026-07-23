Censis i diplomati italiani cercano autonomia economica

A pochi giorni dalla fine degli esami di maturità, circa 500.000 diplomati italiani devono decidere se continuare gli studi o entrare nel mercato del lavoro. Questa scelta rappresenta una delle tappe principali per i giovani che hanno appena concluso il percorso scolastico. La decisione riguarda la possibilità di ottenere autonomia economica e di inserirsi nel mondo del lavoro. La maggior parte dei diplomati si trova di fronte a questa scelta in un momento di incertezza economica e occupazionale.

A pochi giorni dalla conclusione degli esami di maturità, circa 500.000 diplomati italiani si trovano davanti a una delle decisioni più importanti della loro vita: scegliere se proseguire gli studi oppure entrare nel mercato del lavoro. La scelta, oggi più che in passato, appare meno lineare e sottoposta all’incertezza economica, della fluidità del mercato occupazionale e dal desiderio di conquistare rapidamente una maggiore autonomia. Una indagine del Censis ha coinvolto oltre 8.000 studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado per approfondire le criticità di questo snodo nella vita di così tanti giovani. Il quadro che ne esce mostra una generazione pragmatica, consapevole delle difficoltà ma ancora ancora in alte aspettative. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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