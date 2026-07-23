Censis-Confcoop da nucleare a gas italiani pragmatici su energia
Le famiglie italiane affrontano costi energetici crescenti a causa dell’instabilità dei prezzi e della crisi nello Stretto di Hormuz. La dipendenza dal gas e dal nucleare si conferma una scelta pragmatica, mentre i prezzi del gas naturale sono aumentati nei mercati internazionali. Il settore energetico si trova sotto pressione, con ripercussioni dirette sulle bollette domestiche.
Di fronte all’instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz le ricadute sulle famiglie sono sempre più pesanti. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Censis-Confcoop, da nucleare a gas italiani pragmatici su energia
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