Censis-Confcoop, da nucleare a gas italiani pragmatici su energia

Notizia in breve

Le famiglie italiane affrontano costi energetici crescenti a causa dell’instabilità dei prezzi e della crisi nello Stretto di Hormuz. La dipendenza dal gas e dal nucleare si conferma una scelta pragmatica, mentre i prezzi del gas naturale sono aumentati nei mercati internazionali. Il settore energetico si trova sotto pressione, con ripercussioni dirette sulle bollette domestiche.