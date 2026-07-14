Censis 2026 | Unisannio al quinto posto tra i piccoli atenei italiani
L'Università degli Studi del Sannio si conferma al quinto posto tra i piccoli atenei statali nella Classifica Censis 2026-2027. La graduatoria valuta le università italiane e il suo posizionamento non è cambiato rispetto alla precedente edizione. La classifica riguarda specificamente gli atenei con un numero limitato di studenti e si basa su vari parametri di valutazione. L'ateneo mantiene la stessa posizione da due anni consecutivi.
Tempo di lettura: 2 minuti L’Università degli Studi del Sannio conferma il quinto posto nella graduatoria dei piccoli atenei statali della Classifica Censis delle Università italiane 20262027, mantenendo il posizionamento raggiunto nella precedente edizione. La classifica valuta gli atenei italiani, suddivisi in categorie omogenee per dimensione, sulla base di diversi indicatori: qualità delle strutture, servizi erogati, borse di studio e altri interventi a favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità dei laureati. Rispetto allo scorso anno, l’Università del Sannio registra un miglioramento in due indicatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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