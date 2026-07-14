Censis 2026 | Unisannio al quinto posto tra i piccoli atenei italiani

Notizia in breve

L'Università degli Studi del Sannio si conferma al quinto posto tra i piccoli atenei statali nella Classifica Censis 2026-2027. La graduatoria valuta le università italiane e il suo posizionamento non è cambiato rispetto alla precedente edizione. La classifica riguarda specificamente gli atenei con un numero limitato di studenti e si basa su vari parametri di valutazione. L'ateneo mantiene la stessa posizione da due anni consecutivi.