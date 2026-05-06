Nella giornata di ieri si è svolto un vertice tra i rappresentanti del centrodestra presso la sede di Chigi. Durante l'incontro si è discusso di temi come il piano energetico nazionale, con particolare attenzione alla possibilità di sviluppare il nucleare, e si è deciso di accelerare sul progetto. Sono stati anche affrontati i provvedimenti per ottenere una deroga al patto di stabilità dell'Unione europea riguardo alle spese energetiche, mantenendo un dialogo aperto con gli Stati Uniti.

AGI - In linea con l' Unione europea continuando il dialogo con gli Usa. Accelerare sul piano energetico nazionale e sul nucleare, proseguire nella strada della deroga al patto di stabilità Ue per le spese per l'energia. Il vertice dei leader del centrodestra che si è tenuto a palazzo Chigi ha fatto il punto sui dossier sul tavolo. Non si sarebbe parlato di nomine della Consob e dell' Antitrust, al momento non è prevista una riunione del Consiglio dei ministri. "Le crisi internazionali confermano che non possiamo più essere dipendenti, ora noi siamo dipendenti, il nucleare è una scelta, essere contro vuol dire essere contro i nostri figli, quindi si deve dire sì al nucleare", ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vertice a Chigi del centrodestra, si accelera su energia, nucleare e legge elettorale

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