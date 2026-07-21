Cedolino pensione agosto 2026 | pagamenti 730 e trattenute

Da puntomagazine.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le pensioni di agosto 2026 saranno accreditate il primo in Poste e il tre in banca. Nel cedolino si trovano i conguagli del 730 e le trattenute per redditi non comunicati. Il documento permette ai pensionati di verificare l’importo erogato e eventuali variazioni rispetto alle mensilità precedenti.

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Pensioni agosto 2026, accrediti il 1° alle Poste e il 3 in banca: nel cedolino conguagli 730 e trattenute per redditi non comunicati. Il cedolino della pensione di agosto 2026 è disponibile per consentire ai pensionati di controllare l’importo erogato dall’INPS e comprendere le ragioni di eventuali variazioni rispetto alle mensilità precedenti. Il documento di agosto assume particolare importanza perché, oltre alle consuete voci relative al trattamento pensionistico, può contenere i rimborsi o le trattenute derivanti dal modello 7302026 e, per alcuni pensionati, una trattenuta collegata alla mancata comunicazione dei redditi relativi al 2022. Quando viene pagata la pensione di agosto 2026. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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CEDOLINO PENSIONE AGOSTO 2026: Pagamenti, rimborsi 730 e taglio del 5% INPS

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