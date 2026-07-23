È stato individuato un melanoma contagioso nei pesci, un tumore che si trasmette tra individui come un parassita. A differenza dei tumori tradizionali, che si sviluppano a partire da mutazioni genetiche interne, questo si diffonde attraverso il contatto tra soggetti infetti e sani. La scoperta rappresenta un caso inedito di tumore che si comporta come una malattia infettiva, senza essere causato da agenti patogeni esterni.

Un tumore che non nasce dall’interno di un organismo a causa di una mutazione genetica isolata, ma che arriva dall’esterno, infetta l’ospite e si trasmette da un individuo all’altro alla stregua di una malattia infettiva o di un parassita. È la scoperta rivoluzionaria effettuata dai ricercatori dell’ University of Vermont, negli Stati Uniti, che su un’ipotesi scientifica finora considerata un’eccezione rarissima hanno appena firmato uno studio destinato a riscrivere le conoscenze sulla genesi e la diffusione delle neoplasie, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature. Per la prima volta nella storia della biologia, il fenomeno del “tumore trasmissibile” è stato identificato nei pesci d’acqua dolce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un nuovo tumore che si trasmette come un parassita”: scoperto per la prima volta nei pesci un melanoma contagioso

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