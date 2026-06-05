Natalia Paragoni e il tumore scoperto prima del parto la promessa d' amore di Andrea Zelletta | Affronteremo tutto insieme

Natalia Paragoni ha annunciato di avere un linfoma di Hodgkin scoperto prima del parto e ha detto di aver iniziato la chemioterapia dopo la nascita della figlia. Il compagno ha pubblicato un messaggio in cui ha scritto che affronteranno insieme questa sfida. La donna ha condiviso la notizia sui social, spiegando di aver deciso di rendere pubblica la diagnosi e il percorso terapeutico. La coppia ha confermato il sostegno reciproco in questa fase.

Dopo il commovente annuncio con cui Natalia Paragoni ha rivelato di avere un linfoma di Hodgkin e di aver già iniziato il percorso di chemioterapia dopo la nascita della figlia Beatrice, è arrivata anche la reazione pubblica del compagno Andrea Zelletta.L'ex tronista di Uomini e Donne ha. 🔗 Leggi su Today.it

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Quanto mi dispiace per Natalia Paragoni, spero per lei e per la sua bellissima famiglia che vada tutto per il meglio. x.com

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