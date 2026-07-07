Nadia Mayer e l’operazione per il basalioma a volto scoperto per la prima volta | Guardate che bel livido viola Come sta – Il video

Nadia Mayer ha condiviso sui social il suo recupero dopo un intervento chirurgico al naso per rimuovere un basalioma. In un video pubblicato a luglio, si è mostrata senza mascherina e ha mostrato un livido viola sul viso. È la prima volta che si mostra con il volto scoperto dopo l’operazione.

Nadia Mayer ha deciso di raccontare ai follower la sua convalescenza dopo l’intervento chirurgico al naso legato a un basalioma. In un primo video del 5 luglio scorso sui social, si era mostrata per la prima volta ai suoi follower coperta da una mascherina. E ha spiegato perché ha preferito non mostrarsi: «In molti mi state chiedendo come sta andando la mia degenza post operatoria. Come potete vedere, sono bella viola nell’occhio però mi copro perché non mi pare carino farvi vedere». Come sta Nadia Mayer: il racconto della convalescenza su Instagram. Solo ieri l’agente immobiliare ha sciolto gli induci, mostrandosi in una storia su Instagram a volto scopertoi. 🔗 Leggi su Open.online

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