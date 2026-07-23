Sarà una partenza subito ad alta intensità quella dell’ Empoli di Fabrizio Corsi (nella foto) nel prossimo campionato di Serie B. Gli azzurri inaugureranno la stagione al Carlo Castellani, ospitando la Cremonese. Un esordio significativo anche per la presenza sulla panchina grigiorossa di Marco Giampaolo, ex allenatore dell’Empoli. Alla seconda giornata la prima trasferta, sul campo del Mantova, prima di tornare in Toscana per un doppio appuntamento: alla terza giornata gli azzurri faranno visita alla Carrarese, mentre alla quarta sarà l’Arezzo a scendere in campo a Empoli. Il calendario proseguirà con la trasferta di Modena e, alla sesta giornata con l’arrivo del Palermo al Castellani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è la Cremonese: prima sfida ad alta intensità

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