Se il conflitto tra Stati Uniti e Iran dovesse intensificarsi, il rischio principale sarebbe un'eventuale offensiva terrestre, più che i bombardamenti aerei. Attualmente, le tensioni si concentrano sulla possibilità di escalation militare, ma non ci sono ancora azioni di terra in corso. Le parti coinvolte continuano a monitorare la situazione, senza confermare operazioni di invasione o offensive dirette. La comunità internazionale segue con attenzione eventuali sviluppi che possano portare a un'escalation del conflitto.

Se la crisi tra Stati Uniti e Iran dovesse evolvere verso una guerra ad alta intensità, il problema principale non sarebbe rappresentato dai bombardamenti aerei, bensì dalla prospettiva di un'offensiva terrestre. I bombardamenti aerei possono essere intensificati in tempi relativamente brevi, ma un'offensiva di terra, anche limitata, richiederebbe un enorme build-up di forze, mezzi, munizioni, sistemi logistici e infrastrutture, oltre alla predisposizione di basi avanzate e di una complessa rete di supporto nei Paesi alleati. Un dispositivo di tale portata richiede necessariamente molti mesi di preparazione. Di conseguenza, un'operazione... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La guerra ad alta intensità rischia di travolgere la sicurezza occidentale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus, allenamento ad alta intensità alla Continassa: la reazione di Cambiaso – FOTO e VIDEOAlla Continassa, la squadra ha svolto un allenamento intenso mentre si prepara per la sfida contro il Verona.

Sinner telecomanda Cobolli: lo scambio ad alta intensità in allenamentoDurante una sessione di allenamento agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha diretto il gioco, mentre Flavio Cobolli ha risposto con lucidità e...

Temi più discussi: Il tavolo e i giocatori: perché la guerra in Europa non la decidono gli europei; Come la guerra in Iran incide sul costo di energia, carburanti e prezzi al consumo. I dati in tempo reale - Lab24; EasyJet, scoppia la guerra per la conquista della low cost: il fondo Apollo rilancia con un'offerta più alta di Castlelake; Negli Stati Uniti l'inflazione è calata molto, ma rimane alta: a giugno i prezzi sono saliti del 3,5% rispetto all'anno prima.

Tesfaselassie Medhin è eparca di Adrigat, nel nord dell’Etiopia. Quattro anni dopo la fine della guerra civile, la tensione è di nuovo alta. Niente di quello che fu promesso con gli accordi di pace di Pretoria è stato realizzato. Leggi l'intervista di Paolo Lambrus x.com

Il giuramento del Signore dei Tuoni ad Arya e la Fiamma della Vita a UnCat (Spoiler Estesi) reddit

Un veicolo per la guerra ad alta quota: cosa sappiamo del nuovo jolly cineseSui social network sono diventate virali alcune immagini diffuse da CCTV-7 che hanno mostrato un nuovo mezzo corazzato per il trasporto truppe dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese, ... ilgiornale.it

Guerra dell'acqua ad alta quota: tensione alle stelle sull'HimalayaNegli ultimi giorni si sono susseguite proteste da parte degli abitanti dei villaggi situati nei pressi del fiume Siang, nello stato nord-orientale dell'India dell'Arunachal Pradesh, rivendicato dalla ... ilgiornale.it