La guerra ad alta intensità rischia di travolgere la sicurezza occidentale

Da ilgiornale.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se il conflitto tra Stati Uniti e Iran dovesse intensificarsi, il rischio principale sarebbe un'eventuale offensiva terrestre, più che i bombardamenti aerei. Attualmente, le tensioni si concentrano sulla possibilità di escalation militare, ma non ci sono ancora azioni di terra in corso. Le parti coinvolte continuano a monitorare la situazione, senza confermare operazioni di invasione o offensive dirette. La comunità internazionale segue con attenzione eventuali sviluppi che possano portare a un'escalation del conflitto.

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Se la crisi tra Stati Uniti e Iran dovesse evolvere verso una guerra ad alta intensità, il problema principale non sarebbe rappresentato dai bombardamenti aerei, bensì dalla prospettiva di un'offensiva terrestre. I bombardamenti aerei possono essere intensificati in tempi relativamente brevi, ma un'offensiva di terra, anche limitata, richiederebbe un enorme build-up di forze, mezzi, munizioni, sistemi logistici e infrastrutture, oltre alla predisposizione di basi avanzate e di una complessa rete di supporto nei Paesi alleati. Un dispositivo di tale portata richiede necessariamente molti mesi di preparazione. Di conseguenza, un'operazione... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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