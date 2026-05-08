Sinner telecomanda Cobolli | lo scambio ad alta intensità in allenamento
Durante una sessione di allenamento agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha diretto il gioco, mentre Flavio Cobolli ha risposto con lucidità e determinazione. I due giovani tennisti si sono sfidati in un confronto intenso, che ha coinvolto diversi scambi. L’allenamento ha mostrato i loro livelli di preparazione e la capacità di adattarsi alle situazioni di gioco. La sessione si è svolta sotto gli occhi di spettatori e tecnici presenti sul campo.
Jannik Sinner e Flavio Cobolli regalano spettacolo nell’allenamento agli Internazionali di Roma. Durante una partitella ad altissimo livello, il numero uno del mondo costringe più volte Cobolli a correre da una parte all’altra del campo con scambi intensissimi che fanno impazzire il pubblico presente. Alla fine è Sinner a imporsi al tie-break dopo aver annullato due set point. .🔗 Leggi su Gazzetta.it
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