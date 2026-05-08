Sinner telecomanda Cobolli | lo scambio ad alta intensità in allenamento

Durante una sessione di allenamento agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha diretto il gioco, mentre Flavio Cobolli ha risposto con lucidità e determinazione. I due giovani tennisti si sono sfidati in un confronto intenso, che ha coinvolto diversi scambi. L’allenamento ha mostrato i loro livelli di preparazione e la capacità di adattarsi alle situazioni di gioco. La sessione si è svolta sotto gli occhi di spettatori e tecnici presenti sul campo.

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