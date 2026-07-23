C’è ancora domani gratis al cinema oggi a Roma | dove vederlo

Notizia in breve

Il film “C’è ancora domani” sarà proiettato gratuitamente in undici cinema di Roma oggi, 23 luglio 2026. La pellicola, diretta e interpretata dall’attore, sarà visibile in diverse sale della città senza costi per il pubblico. La proiezione fa parte di un’iniziativa speciale e riguarda le sale convenzionate. L’evento è stato annunciato attraverso canali ufficiali, senza indicazioni su orari specifici o modalità di accesso.