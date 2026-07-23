C’è ancora domani gratis al cinema oggi a Roma | dove vederlo
Il film “C’è ancora domani” sarà proiettato gratuitamente in undici cinema di Roma oggi, 23 luglio 2026. La pellicola, diretta e interpretata dall’attore, sarà visibile in diverse sale della città senza costi per il pubblico. La proiezione fa parte di un’iniziativa speciale e riguarda le sale convenzionate. L’evento è stato annunciato attraverso canali ufficiali, senza indicazioni su orari specifici o modalità di accesso.
Roma, 23 luglio 2026 – “ C’è ancora domani ” torna oggi sul grande schermo, gratuitamente, in undici cinema di Roma. Il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi apre il programma di proiezioni dell’iniziativa “ Il grande freddo ”, promossa dal Campidoglio per offrire ai cittadini un rifugio climatizzato durante le ore più calde ( leggi qui ). Ogni sala proporrà due spettacoli pomeridiani. Non sarà necessaria la prenotazione: l’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Troppo caldo a Roma? Arriva “Il Grande Freddo”: 13 giorni di cinema nelle ore più bollenti “C’è ancora domani” torna nei cinema di Roma. Ambientato... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Vengo ADOTTATA dal CERVO DI 99 NOTTI su ROBLOX!
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Odissea di Nolan al cinema: dove vederlo a Roma e sul litorale laziale, date e orari
A Roma esiste ancora un posto dove il gelato costa 1 euro (con panna gratis): è l’ultimo rimasto. Ecco dove si trovaA Roma si trova ancora un locale dove il prezzo del gelato è di 1 euro, con panna inclusa senza costi aggiuntivi.
Temi più discussi: Piano anti-caldo, a Roma due settimane di film gratis al cinema; Piano anti-caldo, a Roma da domani due settimane di film gratis al cinema; Troppo caldo a Roma? Arriva Il Grande Freddo: 13 giorni di cinema nelle ore più bollenti; Roma, cinema per sfuggire al caldo: due settimane di ingressi gratis in 11 sale.
Per Summerville manca ancora l'accordo economico definitivo con il giocatore, nonostante l’ottima sintonia. La Roma sta lavorando intensamente ed esclusivamente su di lui e vuole chiudere l'intesa contrattuale tra oggi e domani. ? Il club si è fissato una d x.com
Il cinema è ancora più bello quando diventa un'esperienza a 360° Da UCI Cinemas Italia a Porta di Roma trovi l'unico schermo IMAX® di Roma, la possibilità di vedere i film in lingua originale e un'intera area food con 28 ristoranti pronti a soddisfare ogni vo facebook
Piano anti-caldo, a Roma da domani due settimane di film gratis al cinema(di Luca Capponi) Proiezioni gratuite in 11 sale a partire da domani, distribuite in diverse Municipi. Ma anche aperture straordinarie e ad accesso libero di 11 biblioteche di Roma, dove sarà distribu ... ansa.it
Moretto - Roma, c'è ancora distanza per Summerville: entro domani attese novitàMoretto - Roma, c'è ancora distanza per Summerville: entro domani attese novità ... msn.com