C’è ancora domani gratis al cinema oggi a Roma | dove vederlo

Da ilfaroonline.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il film “C’è ancora domani” sarà proiettato gratuitamente in undici cinema di Roma oggi, 23 luglio 2026. La pellicola, diretta e interpretata dall’attore, sarà visibile in diverse sale della città senza costi per il pubblico. La proiezione fa parte di un’iniziativa speciale e riguarda le sale convenzionate. L’evento è stato annunciato attraverso canali ufficiali, senza indicazioni su orari specifici o modalità di accesso.

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Roma, 23 luglio 2026 – “ C’è ancora domani ” torna oggi sul grande schermo, gratuitamente, in undici cinema di Roma. Il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi apre il programma di proiezioni dell’iniziativa “ Il grande freddo ”, promossa dal Campidoglio per offrire ai cittadini un rifugio climatizzato durante le ore più calde ( leggi qui ). Ogni sala proporrà due spettacoli pomeridiani. Non sarà necessaria la prenotazione: l’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Troppo caldo a Roma? Arriva “Il Grande Freddo”: 13 giorni di cinema nelle ore più bollenti “C’è ancora domani” torna nei cinema di Roma. Ambientato... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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