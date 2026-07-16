Odissea di Nolan al cinema | dove vederlo a Roma e sul litorale laziale date e orari

Roma, 16 luglio 2026 – Il viaggio verso Itaca comincia oggi. Giovedì 16 luglio 2026 arriva nei cinema italiani Odissea, il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan. Il regista di Oppenheimer porta sul grande schermo il poema di Omero, trasformandolo in un kolossal d’azione lungo quasi tre ore, con Matt Damon nei panni di Ulisse e un cast che riunisce Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya e Charlize Theron. Il film esce in Italia con un giorno di anticipo rispetto agli Stati Uniti. La durata ufficiale è di 172 minuti, pari a 2 ore e 52 minuti, mentre la distribuzione è affidata a Universal Pictures. Per Nolan è anche una nuova sfida tecnica: Odissea è il primo lungometraggio girato interamente con cineprese IMAX a pellicola. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Odissea di Nolan: un'esperta di Omero approva tutte le scelte del film

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Il viaggio ha inizio. Odissea, un film di Christopher Nolan, è al cinema. #OdisseaIlFilm x.com

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