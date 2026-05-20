A Roma esiste ancora un posto dove il gelato costa 1 euro con panna gratis | è l’ultimo rimasto Ecco dove si trova

A Roma si trova ancora un locale dove il prezzo del gelato è di 1 euro, con panna inclusa senza costi aggiuntivi. Si tratta dell’ultimo esercizio di questo tipo rimasto in città, situato in una zona centrale. Il locale mantiene questa offerta da diversi anni, attirando clienti di varie età. La sua presenza rappresenta una rara eccezione rispetto agli aumenti di prezzi che coinvolgono molti altri bar e gelaterie della zona. La posizione e le modalità di vendita sono rimaste inalterate nel tempo.

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