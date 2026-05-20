A Roma esiste ancora un posto dove il gelato costa 1 euro con panna gratis | è l’ultimo rimasto Ecco dove si trova
A Roma si trova ancora un locale dove il prezzo del gelato è di 1 euro, con panna inclusa senza costi aggiuntivi. Si tratta dell’ultimo esercizio di questo tipo rimasto in città, situato in una zona centrale. Il locale mantiene questa offerta da diversi anni, attirando clienti di varie età. La sua presenza rappresenta una rara eccezione rispetto agli aumenti di prezzi che coinvolgono molti altri bar e gelaterie della zona. La posizione e le modalità di vendita sono rimaste inalterate nel tempo.
Roma è una città decisamente complessa e multistrato, nella quale anche un caffè al tavolino di un bar può diventare una piccola voce di bilancio: ma proprio qui esiste ancora un posto in cui il gelato sembra resistere al tempo e agli aumenti, con il cono al prezzo di 1 euro, con panna gratis. Ci troviamo nel cuore di Trastevere, in un luogo abbastanza nostalgico per trasformare un dettaglio di bancone in una notizia virale. Il locale che lo fa è un indirizzo popolare e amatissimo della città, dove il prezzo del gelato racconta qualcosa che va oltre lo scontrino: una certa idea di Roma, semplice, diretta, accessibile. Il gelato da 1 euro che fa parlare Roma: l’ultimo bar in città che lo fa ancora a questo prezzo. 🔗 Leggi su Funweek.it
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