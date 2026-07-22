Modric Milan rinnovo fino al 2027 | una scelta di classe esperienza e leadership – VIDEO di Alberto Petrosilli

Il centrocampista croato ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2027. La decisione conferma la volontà di mantenere un giocatore con grande esperienza e leadership in rosa. La firma rappresenta una scelta di continuità per il team, che punta a rafforzare il reparto centrale con un elemento di grande caratura internazionale. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Modric Milan, il rinnovo che accende l’entusiasmo rossonero: cosa rappresenta la scelta del centrocampista croato di restare al Diavolo. Il Milan riparte da una certezza pesantissima: Luka Modric continuerà a vestire la maglia rossonera fino al 2027. Una notizia che va oltre il semplice rinnovo contrattuale, perché racconta la volontà di un campione assoluto di restare competitivo ai massimi livelli, anche alla soglia dei 41 anni, che compirà il prossimo 9 settembre. Per i tifosi rossoneri è una conferma dal valore enorme. Modric non rappresenta soltanto qualità tecnica, ma mentalità, esperienza e cultura del lavoro. In un calcio spesso dominato dal dato anagrafico, il croato continua a dimostrare che la differenza la fanno ancora professionalità, intelligenza calcistica e voglia di vincere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Modri non si ferma! Rinnovo fino al 2027 e Pallone d'Oro al Museo Milan

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