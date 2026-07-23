Caterina Balivo si trova in Val Gardena per alcune vacanze estive. La conduttrice sta praticando attività sportive e ha mangiato dolci tipici tirolesi. La sua permanenza nella regione è durata alcuni giorni. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardanti il soggiorno o eventuali eventi collegati.

L’estate di Caterina Balivo è ufficialmente iniziata: la conduttrice si sta concedendo qualche giorno in Val Gardena, tra sport e scorpacciate di dolci tirolesi. Sempre senza rinunciare, come suo solito, allo stile che da sempre la contraddistingue. Il look in montagna di Caterina Balivo. Anche in montagna, così come al mare, Caterina Balivo non rinuncia allo stile. Impegnata con le scalate in mountain bike, la conduttrice ha ovviamente scelto un look sportivo ma molto colorato: nelle immagini pubblicate sui social, la showgirl si mostra infatti con leggings neri aderenti, a vita alta, a cui abbina una vivace t-shirt giallo canarino.... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caterina Balivo in vacanza in Val Gardena fatica senza rinunciare allo stile

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