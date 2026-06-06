Caterina Balivo ha trascorso il primo fine settimana di giugno in Costiera Amalfitana. La conduttrice ha scelto di rilassarsi sulle spiagge della zona, dedicandosi a qualche giorno di relax. La vacanza si è svolta tra sole e scelte di stile, senza ulteriori dettagli sulle attività o sui luoghi visitati.

Iniziano le vacanze estive per Caterina Balivo. La conduttrice partenopea ha infatti approfittato del primo week-end di giugno per concedersi qualche giorno di relax sulle spiagge della Costiera Amalfitana. A conquistare i follower, ad ogni modo, sono soprattutto gli impeccabili look sfoggiati dall’ex modella. Caterina Balivo, il look sfoggiati in Costiera. Caterina Balivo sarà impegnata al timone de La Volta Buona fino al 26 giugno, ma riesce comunque a concedersi qualche giorno di relax in attesa delle vacanze vere e proprie. La conduttrice partenopea ha infatti condiviso sui social alcuni scatti dal suo soggiorno in Costiera Amalfitana, immortalando bellissimi scorci e succulente ricette. A rubare la scena, ad ogni modo, sono stati i sofisticati look della conduttrice campana, icona di eleganza a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caterina Balivo in Costiera Amalfitana, la vacanza tra sole e scelte di stile

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