Gli occhiali smart permettono di tradurre, scattare foto e ascoltare senza compromettere lo stile. Sono dispositivi indossabili che integrano funzioni tecnologiche direttamente nel design degli occhiali. Questi accessori sono pensati per essere pratici e discreti, offrendo agli utenti la possibilità di gestire diverse attività quotidiane senza dover usare il telefono. La novità riguarda la combinazione di funzionalità avanzate con un aspetto elegante, facilitando le operazioni di messaggistica, traduzione e cattura di immagini in modo intuitivo.

Sei al supermercato, il carrello in una mano e il telefono nell’altra, quando arriva un messaggio proprio mentre stai scegliendo cosa mettere nel piatto per cena. Lo apri, rispondi, e in due secondi hai perso il filo di quello che stavi facendo. O magari sei in vacanza, seduta a un tavolino con un menu scritto in una lingua che non conosci. Tiri fuori il telefono, apri l’app di traduzione, inquadri, aspetti. Ogni piccolo momento della giornata sembra chiederti lo stesso gesto: mani impegnate, telefono in mezzo, attenzione altrove. E se bastasse solo guardare e fare una domanda a voce? I Ray-Ban Meta Skyler Gen 2 nascono dalla collaborazione... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gli occhiali smart che traducono, fotografano, ascoltano, senza rinunciare allo stile

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HO PROVATO GLI OCCHIALI SMART DEL FUTURO: EVEN REALITIES G2

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