Un bambino di 18 mesi è deceduto in ospedale a Catanzaro. Altri quattro bambini sono stati ricoverati in condizioni da verificare. Si ipotizza la presenza di un batterio killer tra le cause dei malori e del decesso, ma le autorità non hanno ancora confermato le cause ufficiali. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi dell’accaduto.

AGI - Un bimbo di 18 mesi è morto in ospedale a Catanzaro in circostanze da chiarire, mentre altri quattro bambini sono stati male e sono stati portati anche loro nel nosocomio catanzarese. I bambini frequentavano tutti un asilo di Tropea. Il piccolo deceduto, Alessio Pio, era di Zungri, un paesino in provincia di Vibo Valentia, ed è morto ieri sera. Tre dei suoi compagni di scuola sono stati dimessi e il quinto è ancora attualmente ricoverato. Non si esclude che a provocare il decesso e i ricoveri sia stato un batterio. Sarà sottoposta all'autopsia la salma del bimbo di 18 mesi, Alessio Pio, deceduto ieri sera nell'ospedale di Catanzaro dopo un trasferimento in gravi condizioni dall'ospedale di Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Catanzaro, bimbo di 18 mesi muore in ospedale. Altri 4 ricoverati: l'ipotesi del batterio killer

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Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

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