Catanzaro bimbo di 18 mesi muore in ospedale altri 4 ricoverati | ipotesi batterio preso all’asilo

Da ildifforme.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino di 18 mesi è morto in ospedale a Catanzaro. Altri quattro bambini sono stati ricoverati con sospetta infezione. Il piccolo, arrivato in ospedale, aveva segni di setticemia. La Procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sul caso. Si ipotizza che l’infezione possa essere stata contratta all’asilo frequentato dal bambino. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri ricoverati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sul caso è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Vibo Valentia. Una volta arrivato all’ospedale di Catanzaro il piccolo avrebbe presentato il sospetto di una setticemia. La prima ipotesi è quella di un batterio A Catanzaro un bimbo di 18 mesi è morto in ospedale, mentre altri 4 bambini dello stesso asilo del piccolo sono stati ricoverati con sintomi simili, come riportato da fonti sanitarie. La sintomatologia dei piccoli fa ipotizzare ad un possibile batterio. Tre piccoli sono stati dimessi mentre uno è ancora ricoverato. I genitori del bimbo di un anno e mezzo deceduto hanno presentato una denuncia in Questura e la cartella clinica del piccolo è sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Catanzaro.

catanzaro bimbo di 18 mesi muore in ospedale altri 4 ricoverati ipotesi batterio preso all8217asilo
© Ildifforme.it - Catanzaro, bimbo di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati: ipotesi batterio preso all’asilo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

Video Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati. «Batterio killer e contaminazione sul fasciatoio»

Leggi anche: Bimbo di 18 mesi morto in ospedale. Ricoverati altri 4 bambini dello stesso asilo di Tropea. “Forse è un batterio”

Temi più discussi: Catanzaro, bimbo di 18 mesi muore in ospedale: altri 4 ricoverati; Tragedia a Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro: ricoverati altri 4 bimbi dello stesso asilo; Sondrio, bambino di un anno muore investito da un pick-up guidato da un familiare; Tour de France, oggi tappa 18: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).

catanzaro bimbo di 18Catanzaro, morto in ospedale a 18 mesi: ricoverati altri bimbi dallo stesso asiloUn bambino di 18 mesi, originario di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, è deceduto mercoledì 22 luglio all'ospedale 'Pugliese-Ciaccio' di Catanzaro a ... lapresse.it

catanzaro bimbo di 18Bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro, altri 4 ricoveratiAndavano tutti nello stesso asilo di Tropea, tre sono stati poi dimessi. Si ipotizza la diffusione di un batterio (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web