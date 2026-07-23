Un bambino di 18 mesi è morto in ospedale a Catanzaro. Altri quattro bambini sono stati ricoverati con sospetta infezione. Il piccolo, arrivato in ospedale, aveva segni di setticemia. La Procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sul caso. Si ipotizza che l’infezione possa essere stata contratta all’asilo frequentato dal bambino. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri ricoverati.

Sul caso è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Vibo Valentia. Una volta arrivato all’ospedale di Catanzaro il piccolo avrebbe presentato il sospetto di una setticemia. La prima ipotesi è quella di un batterio A Catanzaro un bimbo di 18 mesi è morto in ospedale, mentre altri 4 bambini dello stesso asilo del piccolo sono stati ricoverati con sintomi simili, come riportato da fonti sanitarie. La sintomatologia dei piccoli fa ipotizzare ad un possibile batterio. Tre piccoli sono stati dimessi mentre uno è ancora ricoverato. I genitori del bimbo di un anno e mezzo deceduto hanno presentato una denuncia in Questura e la cartella clinica del piccolo è sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Catanzaro, bimbo di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati: ipotesi batterio preso all’asilo

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Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

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