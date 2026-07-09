Un bambino di 18 mesi è stato investito dall'auto della nonna a Zero Branco. È stato trasportato in ospedale, dove è deceduto. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause dell’incidente. L’evento si è verificato davanti ai genitori, nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

La tragedia nel Trevigiano davanti ai genitori. Una tragedia familiare ha sconvolto Zero Branco, in provincia di Treviso, nella serata di mercoledì 8 luglio. Un bambino di appena un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla nonna durante una manovra di retromarcia nel piazzale condominiale di via Tiveron. Il piccolo, di origine moldava, è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviso, ma le gravissime lesioni riportate, in particolare alla testa, non gli hanno lasciato scampo. I medici hanno tentato a lungo di salvarlo, ma il decesso è stato dichiarato poco dopo l’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bimbo di 18 mesi travolto dall’auto della nonna a Zero Branco: morto in ospedale, disposta l’autopsia

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