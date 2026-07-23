Un bambino di 18 mesi è morto all’ospedale di Catanzaro. Quattro altri bambini della stessa età, che frequentano lo stesso asilo nido a Tropea, sono stati ricoverati nella stessa struttura. Si tratta di casi collegati a un batterio che ha colpito i piccoli. Sono stati riscontrati sintomi simili tra i bambini, e tutti sono ora sotto osservazione medica. La polizia ha avviato indagini sul focolaio.

Un bambino di un anno e mezzo è morto all’ospedale di Catanzaro e nello stessa struttura sono stati ricoverati altri quattro bambini della stessa età che frequentano, a Tropea, il medesimo asilo nido della vittima. I quattro manifestano sintomi simili, che – secondo fonti sanitarie citate dalle agenzie di stampa – potrebbero essere riconducibili a un batterio. Tre di loro sono stati dimessi, mentre è ancora ricoverato. I genitori dei piccoli hanno presentato una denuncia in Questura: la Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta, disponendo il sequestro della cartella clinica del piccolo deceduto. La magistratura ha disposto anche il sequestro della salma e disporrà l’autopsia nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Catanzaro, batterio all’asilo nido: 5 bimbi all’ospedale, uno di loro muore a 18 mesi

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