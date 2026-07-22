Catania donna lancia il cane dal quarto piano | sottoposta a tso

Da gazzettadelsud.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna ha lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina nel Catanese. La stessa è stata portata in ospedale e successivamente sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato l’animale e avviato le indagini. La donna, in stato di alterazione, non ha fornito spiegazioni sull’episodio. Nessun altro animale o persona è rimasto coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una donna è stata condotta in ospedale e poi sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio dopo avere lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina di un comune del Catanese. Non sarebbe la prima volta che compie un gesto simile. L’animale è sopravvissuto, ma ha riportato gravissime fratture e numerosi traumi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale. Lo rende noto, con un comunicato, il Partito animalista Italiano che sull'accaduto ha presentato una denuncia alla Procura di Catania. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

catania donna lancia il cane dal quarto piano sottoposta a tso
© Gazzettadelsud.it - Catania, donna lancia il cane dal quarto piano: sottoposta a tso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Donna lancia un cane dal quarto piano nel Catanese: animale sopravvive, scatta il TSOUna donna ha lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina in provincia di Catania.

Lancia il cane dal quarto piano, dramma in provincia di Catania: lo aveva già fatto con un altro animaleUna donna ha lanciato un cane dal quarto piano di un edificio a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania.

catania donna lancia ilLancia il cane dal quarto piano, donna sottoposta a TSOUna donna è stata portata in ospedale e poi sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio dopo avere lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina di un comune del Catanese. Non sarebbe la prim ... blitzquotidiano.it

catania donna lancia ilCatania, donna lancia il cane dal quarto piano: sottoposta a tsoUna donna è stata condotta in ospedale e poi sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio dopo avere lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina di ... catania.gds.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web