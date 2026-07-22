Catania donna lancia il cane dal quarto piano | sottoposta a tso

Una donna ha lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina nel Catanese. La stessa è stata portata in ospedale e successivamente sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato l’animale e avviato le indagini. La donna, in stato di alterazione, non ha fornito spiegazioni sull’episodio. Nessun altro animale o persona è rimasto coinvolto.

Una donna è stata condotta in ospedale e poi sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio dopo avere lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina di un comune del Catanese. Non sarebbe la prima volta che compie un gesto simile. L’animale è sopravvissuto, ma ha riportato gravissime fratture e numerosi traumi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale. Lo rende noto, con un comunicato, il Partito animalista Italiano che sull'accaduto ha presentato una denuncia alla Procura di Catania. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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